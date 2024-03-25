外交部：羅馬尼亞國會友台小組主席費連坵訪台

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（中央社記者游凱翔台北25日電）外交部今天表示，羅馬尼亞國會友台小組主席費連坵（Cǎtǎlin-Daniel Fenechiu）今天至30日率羅馬尼亞參、眾兩院重要領袖一行7人訪台，期間將拜會立法院、外交部、法務部、財政部，並參訪竹科及科技公司。

外交部新聞稿表示，訪團將拜會立法院、外交部、法務部、財政部、國家發展委員會、國家科學委員會及經濟部國際貿易署，並參訪中華民國對外貿易發展協會、工業技術研究院、國際經濟合作協會、新竹科學園區及國內高科技公司，有助增進雙邊交流及友好關係，加強產業合作。

外交部指出，費連坵身兼「福爾摩沙俱樂部」共同主席，長期支持台灣，每年聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長，聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織。

另外，俄烏戰爭爆發後，也與台灣合作援烏，共同向世界傳達「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping）人道精神。

外交部說明，羅馬尼亞人口約2000萬人，在歐盟27個會員國中排名第9。台灣與羅馬尼亞在經貿及科技等產業深具互補及合作潛力，兩國共享自由和民主信念，並都有抵抗威權主義擴張的堅定意志。（編輯：郭無患）1130325