陳菊：借鏡歐洲廢除死刑經驗 在憲法法庭提出意見

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（中央社記者陳俊華台北29日電）人權會主委陳菊28日與泛歐綠黨訪問團會面時說，憲法法庭下月將進行死刑是否違憲的討論，盼借鏡歐洲國家廢除死刑的經驗，推動社會溝通、照顧被害者的心情與處境，在憲法法庭提出意見。

泛歐綠黨訪問團25日到28日訪問台灣，訪團由歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）率團。

國家人權委員會透過新聞稿表示，包端翰一行28日拜會陳菊，雙方就台灣人權發展現況及人權議題廣泛交流意見。

包瑞翰指出，綠黨非常重視人權，尤其自由、民主、環境責任、社會責任、法治都是綠黨核心價值，在歐洲議會絕大多數議員也都支持台灣，他相信這樣的立場會延續下去。感謝台灣在俄烏戰爭中支持烏克蘭，大家都是站在民主陣營這端，要共同維護人權。

陳菊說，2021年7月在第4屆「台歐盟人權諮商」會議中，人權會首次出席並向歐盟報告人權會的成立，以及正進行漁工人權調查報告，歐盟曾在2015年對台灣非法捕魚祭出黃牌警告，人權會將與行政部門共同努力，致力於海洋永續及漁工人權。

陳菊表示，下個月台灣憲法法庭將進行死刑是否違憲的討論，這個議題在台灣是高度爭議，人權會基於對生命權及人性尊嚴的重視將參與出席，希望借鏡歐洲國家廢除死刑的經驗，還有推動社會溝通、照顧被害者的心情與處境，在憲法法庭提出意見。

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歐洲議會副議長郝塔拉（Heidi Hautala，另譯：郝泰拉）關心人權公約在台施行情形，以及亞太區域間的交流與合作。人權會指出，台灣雖然不是聯合國成員，無法簽署聯合國核心人權公約，但為了向國際社會展現願意遵守國際人權公約決心，將國際人權公約國內法化，並邀國際人權專家來台，針對政府所提出的國家報告進行審查。郝泰拉也對在地審查模式表示肯定與讚賞。

人權會說，雙方接續就台灣性別平等、兒少、漁工等議題廣泛交流。陳菊表示，期盼未來能有機會前往歐洲議會，分享台灣的人權成果，與更多支持民主人權朋友，公開分享台灣在民主、自由、人權的努力及經驗。（編輯：張均懋）1130329