國合會助史瓦帝尼婦女創業 打造微型企業改善生計

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（中央社記者吳昇鴻台北30日電）為協助友邦史瓦帝尼婦女實現創業夢並改善生計，國合會駐史瓦帝尼技術團今年與史國政府共設微型創業育成中心，協助當地婦女參加縫紉培訓課程，學習進階技術，不僅讓婦女實現創業希望，也獲得經濟上的獨立。

國際合作發展基金會發布新聞稿，秘書長李朝成表示，友邦史瓦帝尼王國中小企業產值約占該國GDP 60%，其中高達8成屬微型企業，當中有大部分是年輕媽媽主導的家庭式手工藝品生產。然而，這些婦女創業者雖然有夢想，卻面臨資源匱乏的問題。

為協助婦女實現創業夢並改善生計，李朝成說，國合會自民國112年起開始執行「史瓦帝尼婦女微型企業輔導能力提升計畫」，提供婦女創業、管理、財務和市場等方面的培訓和輔導，並挹注資金協助她們開創微型企業。

國合會駐史瓦帝尼技術團今年與史國政府共同設立微型創業育成中心，並與非營利機構合作挑選21名婦女參加育成中心開設的縫紉培訓課程，並從中遴選10名婦女在台資企業進行為期半年的實習，學習更進階的紡織技術，包括實務打版、服裝設計、配色等技巧，還能利用國合會提供的「婦女創業小額信貸循環基金」，用於購買縫紉機、資材。

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李朝成說，參訓者感謝台灣提供技術培訓與企業實習機會，讓婦女們能夠獨立完成衣服的剪裁及縫製，重新點燃她們創業希望，並獲得經濟上的獨立。

李朝成表示，透過成功的公私合作案例，未來國合會技術團將持續整合各方資源，提供能力建構與企業輔導，培育史瓦帝尼優秀婦女，逐步建立自己的微型企業，不僅能改善個別婦女生計，還能創造更多就業機會，協助史國社會經濟發展。（編輯：郭無患）1130330