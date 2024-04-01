馬英九抵達深圳 展開第二次訪中行

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（中央社記者呂佳蓉北京1日電）前總統馬英九今天搭乘中國南方航空CZ-3088班機抵達深圳。這是馬英九二度訪問中國大陸，前來接機的陸方官員為大陸國台辦副主任潘賢掌、廣東省台辦主任鍾揮鄂，與前次訪問時的接機規格相當。

馬英九與訪團成員搭乘中國大陸南方航空CZ-3088，在今天下午2時06分抵達深圳寶安國際機場，展開此次的訪問行程。據了解，今晚中國大陸國台辦主任宋濤將與馬英九一行人見面。

馬英九此次訪陸行程為4月1日至11日，將依序到訪廣東、陝西與北京，其中備受關注的是在北京是否會與中共總書記習近平會面。

馬英九此次訪問中國大陸，時間點是在民進黨總統當選人賴清德於5月20日上任之前，若有「馬習二會」，其中習近平在會面中的講話將傳達重要的對台訊息。

去年，馬英九訪問中國大陸，是由時任的中國大陸國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員接機。

此次的安排與前次規格相當。不過，能採訪馬英九接機的媒體，在安排上較前一次限縮。

據轉述，馬英九抵達後沒有在機場發表講話。

隨行成員還包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、前總統府專委王光慈、前國安會諮委邱坤玄，還有一同隨團出訪的20名「大九學堂」學員。（編輯：唐佩君）1130401