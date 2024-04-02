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海軍：達觀艦長春節未依規定留值 已移送法辦

2024/4/2 20:24（4/2 20:48 更新）
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圖為海軍達觀艦。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北2日電）海軍艦隊指揮部今天表示，海洋測量艦達觀軍艦艦長於春節期間未依規定留值，經主動調查屬實，已依「刑懲併行」原則，於4月1日移送法辦。

媒體報導，海軍達觀軍艦葉姓艦長去年7月接任後，領導統御風格引發艦上官兵不滿，艦上官兵聯手向立委邱志偉陳情，包括自己不吃牛肉就不准艦上菜單出現牛肉、指示派專人照顧他的盆栽等，甚至還製作不實公文書，假稱農曆春節期間有在軍艦上留值。

海軍艦隊指揮部晚間發布新聞稿表示，達觀軍艦艦長於春節期間未依規定留值，經主動調查屬實，已依「刑懲併行」原則，於4月1日移送法辦。

艦指部指出，另針對其他控訴已逐項查明，並依規定檢討疏責、核予懲處。單位亦將持續落實內部管理，強化幹部領導統御知能，以凝聚部隊團結向心。

達觀號海洋測量艦（AGS-1601）為海軍於1994年向義大利購買的海洋測量艦，平時以台灣海峽周邊海域航道測量與水文資料蒐集任務為主，必要時支援國內、國際海洋研究計畫及臨時賦予任務。（編輯：張若瑤）1130402

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