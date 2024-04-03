綠委請命 籲體育署及籃協確保防賭機制運作

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（中央社記者王揚宇台北3日電）為強化職籃選手及籃球國手權益，民進黨立委莊瑞雄等人今天召開記者會，呼籲教育部體育署和籃協應盡速與相關單位及團體會商，完成球員工會自主提撥防賭信託的獎勵機制與要點，確保防賭機制運作。

超級籃球聯賽（SBL）去年爆發假球、簽賭案，引發各界關注。民進黨立委莊瑞雄、吳沛憶今天在立法院召開「籃協一直睡，體育署一起睡？」記者會，就籃球員歸化政策、國際賽分級、協約簽訂及防賭機制要與時俱進等議題，提出相關說明。

莊瑞雄說，過去中職假球案對運動產業及球迷的影響仍歷歷在目，目前政府在假球防治實際投入的相關預算，只有檢警調法治教育宣導計畫或工作經費新台幣200萬元。

莊瑞雄說，體育署和籃協應該要盡速與相關單位及團體會商，完成相關球員工會自主提撥防賭信託的獎勵機制與要點，確保防堵機制的運作，不能總是仰賴職業聯盟及球員工會本身。

至於歸化政策，莊瑞雄說，不能只是被動等待國籍法修法通過，主管機關應主動接洽有歸化意願的人選，納入未來瓊斯盃的名單，爭取殊勳歸化的機會。

吳沛憶說，體育署應積極促成職籃團體協約的簽訂，用團體協約把權利義務寫清楚，這不只是保障球員，對聯盟、對協會來說，也是建立明確可依循的標準。（編輯：郭無患）1130403