泛歐綠黨訪民進黨示警：俄國如颱風 中國像氣候變遷

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（中央社記者葉素萍台北26日電）歐洲議會及德國議會綠黨訪團今訪問民進黨中央，歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰指出，世界低估了來自中俄的威脅，如果俄國如果是颱風，中國就像氣候變遷，包瑞翰希望未來能與台灣共同推動價值外交，包含政黨交流與國會外交。

民進黨晚間發布新聞稿表示，訪團由歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer，德國籍）率領，民進黨代理秘書長楊懿珊、立委莊瑞雄、洪申翰、陳冠廷、張雅琳、吳沛憶、國際事務部主任李問、副主任邱雯莉共同接見。

楊懿珊回應，民進黨歡迎各種形式的交流，例如青年外交、政黨外交等，在國際社會體現台灣的重要性。

莊瑞雄分享，他和吳沛憶分別是國會與歐盟及歐洲議會友好聯誼會的會長，訪團昨天與總統蔡英文見面也提及民進黨與綠黨都是綠色，綠色是帶來希望的顏色，期望未來兩人能率團訪問歐洲議會，就經貿事務進行更多交流。

對於訪團詢問半導體產業造成的環境與綠色轉型問題，洪申翰說明，台灣不論是再生能源或半導體產業，都屬於優先發展的產業，這兩個產業也是相互支持，因此若可以讓半導體產業與再生能源產業有更多的互動，將有助促進綠能發展，很樂意未來能跟歐盟法規對接，讓雙方產品相互推動，這是國會交流可以進行的議題。

吳沛憶提到，建立民主同盟十分重要，必須要捍衛民主自由，這是共同責任。

包瑞翰解釋，台灣自2019年來首次出現在歐洲議會辯論會標題上之後，歐洲議會及其他夥伴就在台灣議題以及新疆、香港、西藏、南海逐漸產生跨黨派共識。

包瑞翰透露，這次訪台有3個目的，第一是表達與充滿活力的台灣站在同一陣線並捍衛民主；第二是希望能親自了解台灣近代的變遷；第三則是希望能與台灣討論各個面向進行合作的可能性。

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包瑞翰強調，之前世界低估了來自中俄的威脅，他並形容，如果俄國像是颱風，中國就像氣候變遷。他希望未來能與台灣共同推動價值外交，並有更多共同價值框架交流，包含政黨之間交流以及國會外交。

李問指出，歐洲議會和德國議會的成員與民進黨有許多共同價值，過去這幾年歐洲議會通過許多支持台灣且具有里程碑意義的決議，有許多是由今日到訪的歐洲議會議員所大力提倡，感謝訪團對台灣堅定支持。（編輯：張若瑤）1130326