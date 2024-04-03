花蓮強震鐵公路中斷 海軍：完成疏運與救災準備

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（中央社記者吳書緯台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，造成花東陸上交通部分中斷；海軍司令部今天表示，海軍完成各項疏運與救災準備，配合中央部會、地方政府需求，檢派兵力適切支援。

花蓮東部外海今天上午發生芮氏規模7.2地震，蘇花路廊災損狀況嚴重，蘇澳至崇德全線封閉。台鐵今天傍晚更新列車行駛資訊，截至下午5時，蘇澳新到鳳林間多處路段損壞搶修中，列車停駛。

蘇花公路台9線大清水隧道南口去年1月曾發生坍方、道路阻斷，交通部當時調派民間船舶緊急、免費疏運車潮及旅客，海軍151艦隊也配合交通部疏運計畫，派遣中明軍艦（舷號LST-227）前往花蓮港待命執行接駁任務，之後因民間船舶運輸能量已滿足疏運任務，中明軍艦並未實際執行接駁任務。

海軍去年6月成軍的國造兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」於3月22日也曾駛入花蓮港，並且順利靠泊。

知情人士告訴中央社記者，海軍各型運輸艦艇已完成整備，包含運載人員、物資、車輛的艦艇都已經整備完成。（編輯：黃國倫）1130403