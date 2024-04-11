美議員：與中國競爭需拚贏 增強硬實力方可止戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓10日專電）美國前副國安顧問博明及眾議員蓋拉格聯名撰文表示，總統拜登不應「管理」與中國的競爭，兩強競逐就是要拚贏。五角大廈雖有用大批無人機將台海轉為護城河的倡議，也應找尋其他具創意的制中方案。

博明（Matt Pottinger）和以對北京採取鷹派立場出名的蓋拉格（Mike Gallagher）今天在美國期刊「外交事務」（Foreign Affairs）發文指出，拜登政府在阿富汗、烏克蘭及中東等區域屢屢嚇阻失敗，對中政策因此成為相對亮點，不但強化美國在亞洲的聯盟，也限制中國獲取美國關鍵科技。

兩人說，然而美國政府卻未能趁勝追擊，反而再次「中招」，也就是著重在與中國領導人的短期和解，而忽視要對北京的惡意戰略取得長期勝利。拜登團隊「管理」與北京競爭的政策，恐怕會犧牲全球安全。

兩人表示，美國不應該管理與中國的競爭，應該要贏。

文章舉例，北京支持俄羅斯、伊朗、北韓及委內瑞拉等奉行擴張主義的獨裁政權，自2020年以來，中國的核武增加一倍多，常規軍力的擴張速度比二戰以來任何國家都快。

兩人表示，美國需要接受這樣的事實：要贏中國，美中關係就必須出現更大的摩擦。美國需要採取可能讓人感到不愉快的對抗性言論及政策。然而，要重建北京及其追隨者所侵犯的邊界，這些言行有其必要。

文章指出，中國領導人已經對美國發動冷戰，華府不應視而不見，必須正視並取得勝利。假裝冷戰不存在的言論會引發熱戰。目前的做法不會促成多少美中合作，反而會強化中國可以破壞世界穩定而不受懲罰的信念。

兩人一一舉出美國對北京不夠強硬的事例，例如2023 年初的中國間諜氣球事件，拜登並未譴責北京製造混亂並使其付出代價，卻反其道而行。當時拜登計劃在不告知民眾下，讓氣球從美國上空飛過。後來迫於政治壓力，拜登才下令擊落氣球。此外，白宮冷處理中國打算在古巴設立軍事基地的消息，也不關心有新證據顯示COVID-19可能最初是在中國實驗室意外洩漏後傳播。

兩人舉例，1987年美國總統雷根（Ronald Reagan）準備在柏林圍牆附近演說時，他沒有採納幕僚刪去「毫無必要的挑釁詞語」的意見，發表了他總統任內最具象徵性的一句話，「戈巴契夫（Mikhail Gorbachev，前蘇聯領袖）先生，拆掉這道牆」。

博明及蓋拉格呼籲華府必須採取類似的態度，更努力地在中國境內傳遞真實訊息，拆除中國的「防火長城」。

文章指出，北京正在對美國發動無煙硝的戰爭，對中國國家主席習近平來說，網路是這場戰爭的「主戰場」，掌握網路就能掌握話語權。根據2024年美國情報社群年度威脅評估（Annual Threat Assessment）報告，中國政府宣傳部門經營的TikTok帳號據稱曾在2022年美國期中選舉期間將目標鎖定民主、共和兩黨候選人。

這篇聯名文章表示，習近平正在準備對台灣的戰爭。按照北京目前的發展軌跡，美國可能無法阻止這場可能導致美軍死傷慘重的戰爭。唯一可避免的方法是美國立即建立及增強足夠的硬實力，以阻止習近平入侵台灣。

兩人建議拜登政府提高國防支出，並設置專門的「嚇阻基金」，由國防部長監管，將資源撥給最適合台灣防禦的計畫。五角大廈也應利用這筆基金來改造現有的軍事系統或民用技術，例如可能有助於保衛台灣的商用無人機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

五角大廈的複製者（Replicator）倡議要求各軍種部署數千架低成本無人機，將台灣海峽轉化成「難以逾越的護城河」，但也應迅速找尋其他具創意的解決方案，例如部署「動力型聯合定向攻擊炸彈」（Powered JDAM）。這是低成本的裝置，能將標準的500磅炸彈轉化為精準導引的巡弋飛彈。

博明及蓋拉格指出，美國也需與夥伴深化貿易，例如與台灣簽署新的雙邊貿易協定，或成立印太數位貿易協定，促進志同道合的經濟體間的資訊或數據可自由流通。（編輯：郭中翰）1130411