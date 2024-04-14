花蓮強震 賑災基金會：收據感謝狀 募款結束後寄出

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（中央社記者葉素萍台北14日電）花蓮強震，賑災基金會今天公布，截至4月14日上午7時募得近新台幣8.8億元，總捐贈筆數14萬筆。基金會說，近日許多民眾詢問收據相關事宜，因目前仍持續募款，收據感謝狀將於募款結束後寄出；必須等到明年5月、申報今年所得稅時才能列扣除額。

賑災基金會今天發布新聞稿表示，0403花蓮地震後，賑災基金會專案募款帳戶至4月14日上午7時募得近8.8億元，總捐贈筆數14萬筆。其中財團法人林榮三慈善基金會偕自由時報、瓏山林房產、聯邦商銀捐款合計3000萬元，協助受影響民眾重建以及儘速恢復正常生活，希望善盡企業社會責任，並發揮拋磚引玉之效，邀請各界同心齊力，一起投入災區救援。

賑災基金會說，國泰世華銀行及國泰產險合計捐款1500萬元，以實際行動為災區重建盡一份心力，盼能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活。

賑災基金會表示，目前已收到超過14萬筆捐款，民眾愛心十分踴躍。近日有許多民眾來電詢問收據相關事宜，因目前仍在持續募款，收據及感謝狀將於募款結束後寄出，民眾如要索取收據，請提供捐款證明至賑災基金會。

賑災基金會說明，1、匯款，請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或 Email（admin@tf4dr.org）方式提供。2、線上刷卡，線上操作時，請於「請填入捐款收據抬頭」及「請填入身分證字號／統一編號」填寫資料，並於後續頁面填寫收件人完整地址。

3、外幣或國外匯款提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、以Email（admin@tf4dr.org）方式提供，不另提供紙本收據。4、四大超商（7-Eleven、全家、萊爾富、OK）門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」填妥相關資料。

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賑災基金會指出，請捐款民眾注意，填寫個人資訊時請確認身分證字號或統一編號、姓名、地址是否有誤，如有誤可能無法正確收到收據。賑災基金會將依收到資料，統一於募款結束後開始寄發收據作業。

另外，基金會表示，民眾、企業的捐贈，報稅時也能作為所得稅扣除額，應注意捐款申報時間，今年5月申報所得稅時，還不能將今年捐贈花蓮震災金額列為扣除額，必須等到明年5月、申報今年所得稅時才能扣除，不須擔心趕不及今年5月繳稅。因民眾愛心十分踴躍，需要時間及人力作業，請捐款民眾耐心等候。（編輯：蘇志宗）1130414