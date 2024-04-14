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民進黨地方黨部改選 余天表態參選新北市主委

2024/4/14 13:22（4/14 13:29 更新）
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余天。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨地方黨部主委選舉，15日開始領表登記。正國會的前立委余天今天在臉書宣布「決定出來參選民主進步黨新北市黨部主委」，引發熱議；地方傳出蘇系、新系、英系將合作爭取新北市黨部主委，但尚未有人正式表態。

民進黨地方黨部主委選舉，4月15日至4月19日領表登記，5月26日投票。地方黨職選舉牽涉到民進黨各派系在2026地方選舉布局，派系如何合縱連橫，引發關注。

余天今天透過臉書發文表示，決定參選民主進步黨新北市黨部主委；他說，卸任立委後這段時間，難得過了一陣清閒日子，重心就是帶孫做家事，運動練身體，外界很多傳聞，說他在等安排，但他要告訴大家，他人生走到這裡很滿足了，不需要等什麼、求什麼。

余天說，他來自基層，重視基層的心聲。今年1月台灣選出新總統、新國會，總統還沒就職，國會已經上任，過半的藍白亂七八糟，很多基層民眾很煩惱，立法院拖後腳，新總統怎麼做事情。

講到參選主委原因，余天說，民進黨這次新北市立委席次減少，民進黨在新北市超過20年沒有執政，黨需要更多動手做事的人，才能真的幫助總統當選人賴清德的新政府。

余天說，2020年他當主委跟大家打拚，那次選舉，贏9席立委，總統票開出139萬票。這次他要再次站出來，請新北市的黨員相挺。2026的這一戰民進黨要贏回新北市、議會要拚過半，2026他要在新北市，幫民進黨提名的市長、議員選將扛轎，沒有私心、不會偏袒，用盡全力為台灣。

余天在2022年地方黨部主委選舉時，也曾登記參選，但選前，他宣布因為家庭因素退出民進黨新北市主委的競選，但由於事前已先登記，因此那時主委選票上仍有余天的名字；新北市黨部公布資料，湧言會何博文獲得1萬310票，退選的余天則拿下7744票。

除了正國會之外，黨內人士說，地方傳出蘇系、新系、英系將合作爭取新北市黨部主委，但目前尚未有人正式表態。（編輯：蘇志宗）1130414

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