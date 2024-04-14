巴拉圭參院議長訪台 表態認同台灣、立場堅決

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（中央社記者葉臻桃園機場14日電）巴拉圭參議院議長歐斐拉今天至18日率團訪台，抵台時表示，副總統賴清德去年出席巴拉圭總統就職典禮時就與他相談甚歡；巴拉圭認同台灣、立場堅決，也會支持台灣參與聯合國。

巴拉圭參議院議長歐斐拉（Silvio Adalberto Ovelar Benítez）應台灣政府邀請，今天至18日率團訪台，訪團在台期間將晉見總統蔡英文及賴清德，並分別接受立法院長韓國瑜及外交部長吳釗燮款宴。

歐斐拉今天下午4時許搭機抵達桃園國際機場發表談話時表示，相信台灣跟巴拉圭之間的關係不僅是2國雙邊合作關係，更是深刻情誼、情感的結合；巴拉圭人民對台灣的政府、人民都非常認同，也因此巴拉圭和台灣的互動不僅是在國際禮儀上的以禮相待，也是更深的兄弟友邦互動。

歐斐拉說，這次來訪非常有幸將晉見總統蔡英文和總統當選人賴清德，以及和立法院長韓國瑜會晤，相信是非常難得經驗；賴清德去年8月出席巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮時，就與他相談甚歡。

歐斐拉也說，深信這會是一個非常重要的來訪，會有重要的交流，達成重要的共識以及決定；巴拉圭政府對台灣的立場非常堅決、肯定，也會堅決支持中華民國（台灣）參與聯合國的立場。（編輯：方沛清）1130414