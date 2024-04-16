美學者：候選人刻意隱藏政策 台灣大選缺實質辯論

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（中央社記者石秀娟華盛頓15日專電）台灣的選舉頗受國際稱許，但一位美國學者觀察這次總統大選指出，競選過程缺乏實質辯論，雖然3位候選人都有清晰的政策方案，卻好像刻意隱藏，不利台灣這個年輕民主體制的進步。

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）近日發表專文，分享他一月在台灣觀察總統及立委選舉的心得，鼓勵台灣發展有實質辯論的選舉文化，這將有助推動進步的政策。

孔明尚曾旅居台灣幾年的時間，中文流利。這篇文章7日首先發表在位於紐西蘭基督城（Christchurch）智庫印太事務機構（Institute for Indo-Pacific Affairs，暫譯）的網站。

孔明尚在文章寫到，他見過3位總統候選人，私底下聽過他們勾畫大膽、創新的政策方案，「他們每個人都深刻理解台灣面臨的挑戰，並清楚知道如何處理」。他也認識候選人的許多政策顧問，看過他們的評論文章和政策白皮書。

這次總統大選由民進黨的賴清德當選，拿下40.05%的選票，代表國民黨的新北市長侯友宜獲得33.49%的選票，民眾黨主席柯文哲以26.46%的選票居末。

孔明尚說，3位候選人在競選過程中很少提政策，並不是他們沒有政策，「好像是他們故意隱藏政策，他們比較喜歡精心規劃的活動和含糊的競選口號」，即使本應能幫助選民理解他們政策立場的電視辯論，焦點卻也是人格特質、相互指控沒有信用、及土地或其他醜聞。

孔明尚觀察台灣使用紙本選票、選民的投票秩序、開票及計票方式，「我所看到的一切，都是選舉應該如何進行的範例」，台灣的選舉獲得國際讚譽當之無愧。但也說，總統選舉缺乏實質政策內容，會抑制台灣進步，也使台灣難以應對一系列社會經濟、及安全議題的挑戰。

孔明尚說，多數西方評論家將台灣選舉視為對執政黨中國政策的公投，但這次3個政黨的中國政策大致相似。雖然候選人惡意攻擊對手的中國立場太友善或太對抗，卻沒人敢詳述自己的政策，只是廣泛使用「嚇阻」、「確保主權」、「透過對話降低緊張」等術語，這些觀念其實他們都認同。

他說，選前民調顯示多數民眾關心的是經濟，這卻不是候選人的焦點。賴清德的得票率比總統蔡英文2020年的57%低，可能反應民眾不滿執政黨處理經濟的能力、及對兩岸情勢的擔憂。但沒有候選人能利用這種不滿，導致選票分散。

孔明尚表示，台灣面臨許多嚴峻挑戰，有些攸關生存，例如中國威脅升高，如何做好防禦準備、確保能源安全；還有薪資停滯、住宅成本高漲、人口減少等社會經濟問題。

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他說，如果選民不了解有哪些政策選項、候選人也不辯論，幾任政府下來，這些問題會更嚴重。解決這些問題的政策方案，通常會帶來些短期的衝擊，民眾越不了解解決問題所需付出的代價，接受這些方案的可能性就越低。

文末，孔明尚說，台灣自1980年代以來的民主轉型非常鼓舞人心，但尚未完成。台灣的選舉已可作為世界典範，下一步應該要發展有實質辯論的政治文化，才能有助於推動進步的政策，需要媒體、學界、民眾持續努力。（編輯：高照芬）1130416