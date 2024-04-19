款宴科索沃前總理 吳釗燮：同屬民主陣營應團結合作

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（中央社記者吳昇鴻台北19日電）科索沃前總理霍蒂率跨黨派國會議員訪團來台，外交部長吳釗燮歡迎訪團為台科關係注入新動能，台科同屬理念相近的民主陣營，應團結合作，盼未來就反制假訊息、防災、救災及民主韌性供應鏈等議題深化交流。

外交部上午發布新聞稿表示，吳釗燮18日晚宴歡迎科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）、「科索沃-台灣國會友台小組」共同主席安博旭（Artan Abrashi）、外交委員會議員卡德莉雅伊（Time Kadrijaj）以及前副總理司爾曼奈（Driton Selmanaj）等人，就推進兩國雙邊關係交換意見。

吳釗燮指出，歡迎訪團為台科關係注入新動能，並表示台科兩國同屬理念相近的民主陣營，應團結合作，歡迎科國未來就反制假訊息、防災、救災及民主韌性供應鏈等議題與台灣深化交流。

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霍蒂表示，此行是第三度訪台，對台灣民主及經貿成就表示敬佩，並樂見該國首都市長拉瑪（Perparim Rama）3月來台參加智慧城市論壇，並與高雄市締結姊妹市。此行拜會相關經貿及學術機構，洽談雙方未來合作，日後將協助推動雙方經貿及學術交流，相信科索沃可為台灣強化與西巴爾幹地區國家關係的橋梁。

外交部指出，台灣與科索沃同處捍衛民主自由的最前線，均為爭取國際參與空間奮戰不懈。外交部樂願與理念相近夥伴拓展各領域交流合作，共同追求區域和平穩定，增進民主韌性與進步繁榮。（編輯：張均懋）1130419