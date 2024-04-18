韓國瑜接見科索沃議員訪團 肯定追求自由民主決心

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（中央社記者林敬殷台北18日電）立法院長韓國瑜今天接見科索沃跨黨派國會議員訪問團時表示，2008年科索沃宣布獨立建國以來，中華民國台灣是亞洲首個承認科索沃的國家，代表中華民國台灣2300萬人民對科索沃獨立奮鬥、追求民主自由、國家主權決心的肯定。

「科索沃跨黨派國會議員訪問團」是由科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）率領，成員包括「科索沃-台灣國會友台小組」共同主席安博旭（Artan Abrashi）、外交委員會議員卡德莉雅伊（Time Kadrijaj）以及前副總理司爾曼奈（Driton Selmanaj）等。

韓國瑜致詞時表示，今年4月3日花蓮發生地震，科索沃是第一個關切花蓮地震的巴爾幹國家，他對此表示感謝。另外在今年3月，科索沃首都普里斯汀納市與他曾經服務過的高雄市締結為姊妹市，這讓高雄民眾非常高興，他一併致謝，他也請科索沃的朋友能夠了解，中華民國對科索沃的友誼是溫暖的。

韓國瑜還說，科索沃訪團是跨黨派，迎接訪團同樣也是跨黨派，他不知道科索沃國會會不會時常吵來吵去，但是，台灣立委們在貴賓面前從來不吵架，吵架都是貴賓離開之後才會發生，儘管難免有紛爭，但大家對外都是一樣的立場。

安博旭（Artan Abrashi）表示，身為「科索沃-台灣國會友台小組」共同主席，他對台灣長期以來致力區域和平問穩定深表敬佩。近年來台科兩國間友好關係不斷深化，身為民主與人權的捍衛者，台灣儼然是全世界追求進步繁榮時所仰望的燈塔。科索沃自2008年建國至今仍在摸索發展模式，台灣正是他們追求改革進步過程的重要靈感來源，也期盼與台灣深化關係，共同面對挑戰、追求繁榮進步，為各自人民謀求最大的福祉。

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霍蒂（Avdullah Hoti）則說，此行是他第3度訪台，每一次來台，無論是民主化程度、經濟發展或政府運作模式，都讓他更加驚豔，他也樂見台科友誼持續升溫。上個月科索沃首都普里斯汀納市與高雄市結為姐妹市，科索沃也有學生來台就學，期盼未來雙邊交流人數持續增長，也非常歡迎台灣企業前往科索沃發展，持續深化兩國經貿交流。

今天出席會面的立委還包括，立法院台灣與巴爾幹半島9國國會議員友好協會會長、民進黨立委陳冠廷，以及國民黨立委黃仁、民眾黨立委林憶君。（編輯：楊凱翔）1130418