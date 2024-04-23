陳駿季：科技智慧生產 提升農業韌性

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北23日電）內定行政院長卓榮泰今公布第5波內閣人事，真除農業部長的陳駿季被問到，農業面對氣候調適及產銷失衡，如何回到常軌；陳駿季說，農業經營者應該被鼓勵、被支持、被認可，不應該是受補助過活的職業。

總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事陸續出爐，內定行政院長卓榮泰今天上午公布第5波名單。

近兩天地震頻頻。卓榮泰接受媒體訪問表示，他首先向因地震受到驚嚇的民眾表示最大的慰問之意，也很慶幸，昨天到今天清晨的災情，沒有發生重大不幸，但有兩棟飯店民房有傾斜。

卓榮泰說，行政院長陳建仁上午到達應變中心，這個就是政府用具體行動關心人民，也讓人民知道政府是存在，政府是有所作為，現行的行政團隊做得非常好，新團隊會汲取經驗，讓人民感覺到，政府是時時刻刻站在人民最需要的地方。

媒體也詢問，氣候變遷、天災多、產銷失衡，過去外界常批評，農業除了補助還是補助，如何讓產銷回到常軌。

陳駿季表示，農業正面臨極端天候的挑戰，過去8年來，農業部一直積極強化農業體質，所以在農業基礎建設以及提升農業競爭力，投入非常多資源，也因此讓部分外界誤認為，農業是弱勢的產業，農民是靠補助過活的職業。

他說，但是當看到天候不穩造成糧食安全的不確定時，應該思考如何讓農業更永續經營；農業的經營者應該是被鼓勵、被支持、被認可，並不是受補助過活的職業。

陳駿季指出，在目前的施政基礎下，未來農業部會特別強化韌性農業，透過智慧生產、數位服務的科技元素，提升農業韌性，降低農業經營風險。

他說，也會持續針對農地跟水資源，做更有效的品質確保，過去一直從事量的提升，現在要確保品質，讓產銷秩序更有計畫性，針對企業與農民的夥伴關係，透過企業產需栽培模式，確保產銷秩序，也會把優質的農產品繼續拓往高端市場，期待未來政策在現在基礎下，更提升農業競爭力。（編輯：張均懋）1130423