朱立倫：520後藍黨團會邀賴清德赴立院國情報告

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨主席朱立倫今天表示，520後國民黨立法院黨團會依照憲法規定，要求、邀請準總統賴清德，到立法院國情報告，負責任地對於憲政亂象、兩岸關係和平穩定表達態度。

國民黨立委日前提案明定總統應每年定期向立法院進行國情報告，並採取即問即答。但民進黨立法院黨團則認為這逾越憲法授權。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，520後國民黨立法院黨團會依憲法規定，要求、邀請新就任總統，到立法院國情報告。520後，立即建立此憲政慣例，是一定要做的，讓賴清德充分展現，對憲政亂象的態度，對兩岸關係和平穩定負責任態度是什麼。

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朱立倫指出，政府的能源政策如何真正面對，對於世界排碳、減碳要求，環境部、行政院、賴清德的態度是什麼，在廢除巴氏量表及25年未修的財政收支劃分法議題，賴清德對這些議題態度為何。

朱立倫說，上述的每項議題，都應由賴清德在國情報告時提出看法，否則未來的行政院各部會，莫衷一是、無法負責，如何展現出新的負責任態度，國民黨團與智庫、黨部、所有立委，全力在做準備，共同面對新的世代。（編輯：黃國倫）1130424