拜登簽署美援烏克蘭以色列台灣法案 政院表達感謝

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（中央社記者賴于榛台北25日電）美國總統拜登今天簽署援助烏克蘭、以色列、台灣的法案，使其成為法律。行政院表示，感謝美國國會再次以具體立法行動落實美國對台灣安全承諾，台灣也將持續與全球民主陣營守護民主自由。

美國聯邦參、眾議院日前接連通過法案援助烏克蘭、以色列及台灣等，並強制TikTok與中國母公司字節跳動「斷開連結」，拜登（Joe Biden）則於今天簽署法案，使其成為法律。

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行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時表示，法案顯見美方重視印太區域的和平、安全、穩定，以及美國對台灣的安全承諾，已經是美國民主黨及共和黨的共識，政府要感謝美國國會再次以具體立法行動落實美國對台灣安全承諾，提升台美安全合作。

林子倫表示，台灣作為印太區域以及國際社會中負責任成員，將持續與美國在內的理念相近國家，以及全球民主陣營，一同守護民主自由，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮發展。（編輯：潘羿菁）1130425