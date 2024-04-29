陳菊：監督及促進政府落實ICERD 人權會責無旁貸

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（中央社記者陳俊華台北29日電）人權會主委陳菊表示，對於監督及促進政府落實ICERD，人權會責無旁貸，將致力於與國際人權標準接軌；至於涉及人權會職權行使的監察法修正草案，因屆期不連續，將重新送立法院審議。

國家人權委員會今天透過新聞稿指出，26日邀請來台審查「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）」首次國家報告的國際審查委員進行座談，27日參訪原住民部落。

陳菊在26日座談致詞時表示，台灣這次進行國際人權公約國家報告的審查，依循聯合國審查模式，國際審查委員提出共89點結論性意見，人權會對於監督及促進政府落實ICERD責無旁貸，將致力於與國際人權標準接軌。

針對這次結論性意見有關人權會的部分，陳菊說，人權會已訂定人權申訴處理機制，目前正依據實際執行狀況檢討修正中，也與國內外民間團體交流、徵詢意見，發布中程策略計畫，將族群主流化及原住民族重要權利、家事移工、司法通譯制度等ICERD重要議題納入。

另外，因立法院屆期不續審，涉及人權會職權行使的監察法修正草案，將重新送立法院審議。

陳菊指出，人權會撰擬ICERD首次國家報告獨立評估意見時，召開3場次專家學者會議、3場次機關座談，以及4場次針對原住民族、移工及非公民、新住民及客家族群、平埔族群及閩南裔等重要權利議題的徵詢民間意見座談，並到花蓮的部落參訪，實際與部落代表交流。

陳菊表示，人權會預計5月初召開與民間團體定期對話機制，廣泛徵詢意見，未來亦將積極與行政及立法部門，就人權會的人力及相關職權法案進行溝通。

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國際審查委員會主席諾瓦克（Manfred Nowak）說，他過去曾任聯合國禁止酷刑委員會特別報告員，發現許多場域例如羈押收容所、兒童安置機構，經常發生剝奪自由或人權侵害等情形，因此希望台灣能儘快通過「禁止酷刑公約」。

人權會表示，27日邀國際審查委員赴屏東，與原住民族專家學者代表，就原住民族自決權、諮商同意權、健康權、狩獵權與動物保育及文化權的推動等原住民族重要權利議題進行深入交流，並到三地門鄉原住民族部落參訪，實際瞭解原住民族文化傳承經驗。（編輯：林興盟）1130429