神農獎得主涉仲介移工性交易 陳駿季：選拔規範將加入撤銷辦法

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（中央社記者林敬殷台北8日電）一位曾獲得神農獎的雞農，涉嫌仲介女性移工從事性交易，在今年初遭民眾檢舉後被逮捕起訴。農業部代理部長陳駿季今天表示，目前沒有相關規範可以撤銷，農業部未來會就選舉辦法做修正，得獎後若涉及不法，依法撤銷。

立法院經濟委員會今天審查農產品市場交易法第35條條文修正草案，陳駿季會前受訪時做上述表示。

今年1月雲林縣警局接獲民眾檢舉，從事雞場畜養業的雲林縣林姓男子，涉嫌與越南籍何姓女友，於西螺鄉某養生會館假藉農場、養雞場員工等名義引進女性移工，再以利誘脅迫手法，逼迫到所經營的養生館從事色情按摩及性交易。後經查出，林男與列為同案共犯蔡姓男子同為神農獎得主。

陳駿季表示，非常遺憾發生這件事，神農獎是農業部頒發給農民的最高榮譽，是農民的表率。選拔的過程中，除了農業操作的模範之外，也會針對品行做基本考核。不過，品行考核是在選拔前的相關條件，這次是得到神農獎之後才產生的不法情形。

陳駿季說，目前沒有相關規範可以撤銷神農獎，針對得到神農獎之後的品行，未來會針對神農獎選舉辦法做修正，若有屬於不法，會來依法撤銷。

此外，陳駿季說，農業移工一定要在農業場域做相關農業活動，後續會加強稽查，至少提高到每一季到實際場域看移工是否真正從事農業行為，也會針對移工進行訪談，確保跟雇主之間的關係。（編輯：蘇龍麒）1130508