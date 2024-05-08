防私法人假宿舍真豪宅 林右昌：已提修法完全杜絕

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（中央社記者王承中台北8日電）立委指有私法人假借員工宿舍名義購置豪宅，內政部長林右昌今天表示，住宅是拿來住的，不該淪為炒作標的，這是社會共識，他在了解狀況後，4月底已立即開會提出法案修正公告，完全杜絕私法人刻意利用政府的善意鑽漏洞。

內政部去年修正平均地權條例，新增私法人購屋許可制，但台灣民眾黨立委黃國昌4月在立法院內政委員會質詢時指出，有公司以員工宿舍為名義，買賣豪宅，林右昌當時回應，「這是不容許的，是在鑽漏洞」。

立法院內政委員會今天審查「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案等案，邀請內政部長林右昌列席。

林右昌指出，住宅是拿來住的，不該淪為炒作標的，這是社會共識，也是平均地權條例修法的宗旨，去年有發現類似的狀況，內政府也已經密切注意。

林右昌表示，在平均地權條例修正實施前，1年私法人購買住宅約有2萬2000多間，其中60%在1年內就出手，內政部有發現這樣的狀況，所以在平均地權條例修法中規劃許可制做相關的規範。

林右昌指出，當平均地權修法在去年上路後，截至目前為止，內政部地政司在符合相關許可範圍及容許規定，核准200多戶私法人購置住宅，但發現有少部分、約30幾戶，可能是私人公司購買豪宅的情形。他在了解狀況後，4月26日立即召開會議，4月29日進行相關法案修正的公告，公告期至5月14日，會將私法人企圖刻意利用政府的善意鑽漏洞的情形完全杜絕。（編輯：張若瑤）1130508