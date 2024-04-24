公司以員工宿舍名義買豪宅？林右昌：鑽漏洞要檢討

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（中央社記者陳俊華台北24日電）內政部去年修正平均地權條例新增私法人購屋許可制。民眾黨立委黃國昌今天指出，有公司以購買員工宿舍為名義買豪宅；內政部長林右昌說，這是鑽漏洞、不應該發生，10天內提檢討報告。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、次長花敬群、移民署長鍾景琨等人列席，審查國籍法部分條文修正草案。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢時表示，去年三讀通過修正的平均地權條例部分條文，是為實現居住正義，明定私法人買賣住宅時，要檢具使用計畫並經內政部許可，且5年內不得轉移。但他發現竟然有一堆公司以「員工宿舍」為名義，買賣豪宅。

黃國昌指出，「平安寰宇投資股份有限公司」購買新台幣3.2億元的「西華富邦」作為1名員工的宿舍；「旭昌興企業有限公司」也以5.6億元購買「文華苑」，作為6名員工宿舍，「哪家公司福利這麼好，我要趕快去丟履歷表」。

林右昌說，他認為這是不應該發生的，當初修法是為了避免短期炒作，接下來地政司會修相關許可辦法，當然要檢討，「這是不容許的，是在鑽漏洞」，10天內會提出書面檢討報告，後續補救方式也會一併檢討。

另外，內定行政院長卓榮泰12日宣布，民進黨前立委劉世芳將接任內政部長。林右昌會前受訪時表示，劉世芳是資深立委，也在地方服務過，接任內政部長適才適所，相信劉世芳一定會充分發揮、做得很好。（編輯：翟思嘉）1130424