更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
AI概念股發威 台股大漲532點站回2萬點
首頁 / 政治
平均地權條例
新聞專題
平均地權條例1/60
首頁 / 政治

公司以員工宿舍名義買豪宅？林右昌：鑽漏洞要檢討

2024/4/24 12:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北24日電）內政部去年修正平均地權條例新增私法人購屋許可制。民眾黨立委黃國昌今天指出，有公司以購買員工宿舍為名義買豪宅；內政部長林右昌說，這是鑽漏洞、不應該發生，10天內提檢討報告。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、次長花敬群、移民署長鍾景琨等人列席，審查國籍法部分條文修正草案。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢時表示，去年三讀通過修正的平均地權條例部分條文，是為實現居住正義，明定私法人買賣住宅時，要檢具使用計畫並經內政部許可，且5年內不得轉移。但他發現竟然有一堆公司以「員工宿舍」為名義，買賣豪宅。

黃國昌指出，「平安寰宇投資股份有限公司」購買新台幣3.2億元的「西華富邦」作為1名員工的宿舍；「旭昌興企業有限公司」也以5.6億元購買「文華苑」，作為6名員工宿舍，「哪家公司福利這麼好，我要趕快去丟履歷表」。

林右昌說，他認為這是不應該發生的，當初修法是為了避免短期炒作，接下來地政司會修相關許可辦法，當然要檢討，「這是不容許的，是在鑽漏洞」，10天內會提出書面檢討報告，後續補救方式也會一併檢討。

另外，內定行政院長卓榮泰12日宣布，民進黨前立委劉世芳將接任內政部長。林右昌會前受訪時表示，劉世芳是資深立委，也在地方服務過，接任內政部長適才適所，相信劉世芳一定會充分發揮、做得很好。（編輯：翟思嘉）1130424

#黃國昌
#劉世芳
#林右昌
平均地權條例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
頒獎肯定地政人員 鄭文燦：盼住宅市場穩健
172.30.142.64