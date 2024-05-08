駐以色列代表拜會聯合救援組織 雙方願強化合作

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（中央社記者賴素芬特拉維夫8日專電）駐以色列代表李雅萍7日拜會以色列非營利「聯合救援組織」，本著「台灣能幫忙」理念，分享台灣緊急醫療韌性、積極參與國際防災救援及醫療援助情形。雙方都表達願意強化合作。

台灣在4月3日花蓮地震救災展現的社會韌性及救災動員力受以色列各界關注。

李雅萍拜會時，以色列「聯合救援組織」（United Hatzalah of Israel）副會長梅瑟（Dov Maisel）讚賞台灣迅速因應花蓮震災的表現，並憶及該組織在海地、菲律賓執行支援救災任務時，曾遇台灣救援團隊，對台灣團隊的專業及不吝付出的善舉印象深刻。

梅瑟表示，未來願與台灣相關單位在能力建構及緊急醫療科技整合等領域強化互動及合作，進一步貢獻所長。

李雅萍表示，「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）不是口號，而是具體行動。台灣對遭逢天災、戰亂或有需要的國家都給予馳援，也不斷就強項領域與國際社會分享經驗及專業知識，是國際社會良善的力量。未來也願意持續就相關應處經驗及實踐與以色列在內等友好國家深化交流與合作。

「聯合救援組織」是以志工為基礎的以色列緊急醫療服務（EMS）組織，旨在迅速提供傷者緊急醫療救助。成立於2006年，總部設於耶路撒冷。已成為全球最大的獨立、非營利、完全志願的EMS組織，在以色列有約7000名醫療急救志願者，在巴拿馬、美國和烏克蘭設有分會，為所有人民提供免費服務，不分種族、宗教、國籍。

2022年俄烏戰爭爆發時，「聯合救援組織」立即向摩爾多瓦（Moldova）和烏克蘭執行一項長期醫療和人道主義援助任務，包括提供難民醫療、人道主義援助和食品，並為當地居民空運藥品和食物。

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「聯合救援組織」在因應以色列面對衝突時的緊急情況更是發揮關鍵角色。去年10月7日，當哈馬斯對以色列發動恐怖攻擊時，該組織立即在以色列南部靠近加薩周邊地區建立據點，與以色列國防軍醫療部隊一起為傷者提供護理。

「聯合救援組織」類似Uber的全球衛星定位系統（GPS）的調度系統和由1000多名志工駕駛的摩托救護車（ambucyles）車隊能在以色列國內以平均不到3分鐘的迅速速度因應救援，在大都會區僅需要90秒。（編輯：馮昭）1130508