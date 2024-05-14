嘉縣綜規處長郭凱迪獲延攬 5/20赴內政部任職

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）嘉義縣政府綜合規劃處長郭凱迪獲得準內政部長劉世芳延攬，20日將出任內政部長室機要秘書；縣長翁章梁說，感謝中央重用，給予祝福，綜規處長繼任人選還在尋覓。

準總統賴清德即將就職，新內閣人選也確定，前立委劉世芳將任內政部長，並向翁章梁團隊挖角，郭凱迪將離開嘉義縣出任內政部長室機要秘書。

翁章梁告訴中央社記者，嘉義縣無人機、半導體等產業正在發展中，需要中央更多協助，郭凱迪對嘉義縣熟稔，到中央任職對嘉義縣的未來一定有幫助。

郭凱迪是高雄人，歷任青輔會專門委員、行政院環境保護署機要、國史館館長室秘書、嘉義縣政府人力發展所所長及綜規處長，曾就讀文化大學，目前是政治大學台灣史研究所博士候選人。

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郭凱迪說，感謝劉世芳任用，也非常謝謝翁章梁讓他能到嘉義縣服務。在嘉義縣努力推動地方創生，結合社區規劃師與青年創業，期能帶動地方發展；今年協助大埔鄉公所「永續山水教育體驗村落」及水上鄉公所「青年棲聚水上催化活力生態圈」2件地方創生計畫，共獲得中央核定新台幣6000多萬元經費。

另外，也爭取到溪口鄉地方創生計畫的經費補助，此案寫下行政院地方創生政策自2019年推動至今，從提案到通過僅72天「全台最快」的紀錄。（編輯：郭諭儒）1130514