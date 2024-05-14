藍遺憾台灣未能參與WHA 籲執政黨思索有效策略

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北14日電）國民黨今天表示，對於台灣今年未收到WHA邀請函表達遺憾，過去國民黨執政時期，能夠以中華台北名義，用觀察員身分實質參與WHA，但民進黨執政以來，即便友邦堅定支持，但卻始終不得其門而入，民進黨應該思索更有效的參與策略。

國民黨今天發布新聞稿指出，針對中華民國今年再度未收到世界衛生大會（WHA）邀請函表達遺憾，並對於國際上的聲援與一直以來提案支持台灣參與的國際友人，表達理解與感謝之意，同時呼籲世界衛生組織（WHO）與國際社會，應以更高的格局看待全球衛生治理，共建全球的健康安全串連。

國民黨透露，WHA將於5月27日在瑞士日內瓦舉行，儘管有美國務卿布林肯公開鼓勵與支持，但第77屆WHA註冊日期昨天截止，台灣再度沒有收到邀請函。

國民黨提到，過去國民黨執政時期，能夠以中華台北名義，用觀察員身分實質參與WHA，但民進黨執政以來，即便友邦堅定支持，但卻始終不得其門而入，民進黨應該思索更有效的參與策略。

國民黨強調，台灣能實質參與國際組織是全民的殷切期待，新政府面對複雜的兩岸與國際情勢，更應保持敏感度與彈性，在維護主權的同時，維持友善與和平，別固步自封。期望賴政府上任後，能務實面對國際現實，勿因自身的意識形態，讓人為的政治因素導致台灣被排拒在國際社會之外，讓台灣失去在世界發聲的機會。（編輯：張若瑤）1130514