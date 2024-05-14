美聯邦眾議員肯納出席台灣傳統週 挺台參與WHA

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山13日專電）世界衛生大會（WHA）即將舉行，美國政要陸續公開挺台參與。選區位於矽谷的民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）昨天現身台灣傳統週活動，致贈賀狀外，並於連署橫幅簽名，支持台灣參與WHA。

慶祝台灣傳統週，舊金山灣區台灣社群母親節當天齊聚金山灣區文教中心舉行一系列活動。加州第17選區聯邦眾議員肯納現身，停留超過30分鐘，參觀現場擺設的不同主題展位，並向台僑們致意，感謝台灣社群對優質傳統和美食文化的貢獻。

肯納去年率團訪問台灣，並出席總統蔡英文過境洛杉磯的僑宴。他致詞時提及訪台行成果豐碩，還品嘗了美味的鳳梨酥，並表示自己所在的矽谷選區有多元豐富的美食，也祝福台灣傳統週的廚藝競賽圓滿成功。

世界衛生大會將於5月27日在瑞士日內瓦召開，台灣尚未收到邀請函。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前強烈鼓勵世界衛生組織（WHO）讓台灣以觀察員身分重返大會。美國國務院亞太助卿康達（Daniel J. Kritenbrink）也預計今年國際挺台聲量會擴大。

肯納也藉著參與台灣傳統週的機會，於連署橫幅上簽名，加入加州當地多位政要的行列，共同支持台灣重返參與世界衛生大會。（編輯：張芷瑄）1130514

選區位於矽谷的民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）現身台灣傳統週活動，並於連署橫幅簽名，支持台灣參與WHA。（駐舊金山辦事處提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年5月14日