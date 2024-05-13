黃志揚投書土耳其媒體 籲各界支持台灣參與WHA

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（中央社台北13日電）駐土耳其代表黃志揚表示，COVID-19疫情後，世界衛生組織（WHO）發現現有國際衛生條例（IHR）的規範不足以應對當前全球性流行疾病，正著手修正與新增相關規定；然而台灣卻因非世衛組織會員國，無法參與這項重要活動。

世界衛生大會（WHA）27日將在日內瓦登場，黃志揚日前投書土耳其最大的英文報紙─每日晨報（Daily Sabah）做上述表示，並呼籲各界支持台灣以觀察員身分參與WHO和WHA。

他再度呼籲，疾病無國界，台灣期盼與全球共享醫療公衛的專業，共同完善全球公衛安全系統，避免讓任何可能的漏洞成為病毒的破口。

黃志揚指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在全球奪走約7萬人的生命。世界衛生組織以Disease X作為下一波流行病毒假想敵名稱，欲遏止可能的流行性疾病發生。儘管台灣不是世界衛生組織會員，但多年來台灣積極配合遵守與支持全球公衛規範，避免變成全球防疫的漏洞。

他說，世界衛生大會今年的主題「我的健康，我的權利」正是台灣長期所關心的議題，過去幾十年來台灣身體力行參照世界衛生組織的指引，藉由加強初級醫療、推動心理健康促進方案、強化社會安全網、建構韌性醫療照顧體系，防治傳染性和非傳染性疾病發生。

另外，台灣政府及民間與友好國家在南太平洋島國提供醫療援助；在羅馬尼亞協助建構烏克蘭難民援助組織工作人員及難民婦女兒童的社會心理支持力；在加勒比海地區協助提升因應氣候變異調適能力；另在菲律賓、日本與土耳其等地自然災害發生後，即時提供緊急援助。

土耳其去年2月發生土敘大地震後，台灣與土耳其攜手重建基礎醫療環境。黃志揚說，台灣藉由與土耳其紅新月會（Turk Kızılay）及社會發展與援助動員協會（ASAM）等土國重要非政府組織合作，提供緊急衛生包、行動淋浴間、行動洗衣房、提升災民對災後可能引發傳染病的警覺。

此外，台灣也運用政府及人民捐款與土國非政府組織ASAM推動醫療援助計畫，除捐贈65個組合屋協助在哈泰省（Hatay）13個地區設置臨時診所外，也捐贈14台救護車，迄今已超過20萬人次受惠，為災區醫療重建，防堵傳染病發生方面貢獻心力。

他表示，未來台灣期待進一步與土耳其政府合作，實現兩國在公衛上的共同目標，為兩國人民創造更大的福址。（編輯：高照芬）1130513