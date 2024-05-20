溫哥華僑胞慶祝賴總統就職 加拿大政要同賀

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（中央社記者程愛芬溫哥華20日專電）溫哥華僑胞昨晚以晚宴慶祝總統賴清德和副總統蕭美琴就職，十幾位加拿大政要到場祝賀，讚揚台灣是亞洲自由民主的典範，並支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

有望成為下任加拿大總理的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）未能出席晚宴，但委派眾議員馮傑妮（Kerry-Lynne Findlay）帶來對台灣新任總統、副總統的祝福。馮傑妮在致詞中說，「台灣重視自由民主人權，這和保守黨的基因相通，和加拿大價值觀一致」，表示「憂慮台灣受北京的霸權影響」，「保守黨若執政，將更堅定支持台灣」。

參議員馬妍兒（Yonah Martin）對中央社說：「我曾兩度去台灣，深深感受到台灣人民的熱情與和善，對台灣在科技領域的成就印象深刻，加拿大和台灣的關係值得進一步提升。」

卑詩省三大政黨議員均出席晚宴，都支持台灣加入世界衛生組織（WHO），在即將舉行的世界衛生大會上分享寶貴的醫療成就。

卑詩保守黨黨魁羅仕德（John Rustad）對中央社說：「台灣在對抗新型冠狀病毒疫情的優異表現舉世皆知，世界衛生大會不應該將台灣摒除在外。」卑詩自由黨議員李耀華（Michael Lee）和新民主黨議員姚君憲（Herny Yao）也讚揚台灣傑出的醫療水準，成功經驗值得加拿大和其他國家學習。

溫哥華晚宴時刻正值台灣總統就職典禮進行時，現場直播總統賴清德的就職演說，加拿大政要聆聽後贊同賴清德強調「維持台海和平、打造民主和平繁榮新台灣」的論點，相信繁榮的台灣會對加拿大帶來更多經濟效益。

駐溫哥華辦事處長劉立欣感謝加拿大朝野對台灣的支持，也感謝僑胞在推動加台關係上扮演積極角色。她對中央社說：「我看到GTMA加拿大全球衛生協會和北美台灣商會主動到渥太華進行『叩門之旅』，為台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）遊說；也看到加拿大許多跨黨派議員出席『台灣之夜』活動，大家的熱情溫暖真的很讓我感動。」

晚宴現場有老中青三代僑胞共200多人出席。年輕一代的張博勝和賴彥宏說：「台灣已經是世界的台灣，居住在加拿大的我們引以為傲，將繼續努力為加拿大和台灣搭起更好的橋梁。」（編輯：郭中翰）1130520