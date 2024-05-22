韓國瑜：要對台灣民主有信心 磨合後會沉澱出成果

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（中央社記者范正祥台北22日電）國會職權修法釀立法院攻防戰，立法院長韓國瑜今天指出，民主雖然看起來效率低，不免會有意見相左的碰撞，但大家要對台灣民主有信心，它會有自我療愈的過程，在經歷多次磨合過後，一定會慢慢沉澱出民主的成果。

韓國瑜上午受邀出席ANEX亞洲不織布展覽開幕典禮，他致詞時表示，這幾天會見許多外賓，大家都很關心立法院最近的議事衝突。他呼籲大家要對台灣民主有信心，經歷多次磨合過，一定會沉澱出民主成果。

他致詞感謝台灣區不織布工業同業公會（TNFIA）長達5年默默耕耘並積極爭取，讓今年展會得以在台灣舉辦，並使台灣不織布產業榮登國際舞台。

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韓國瑜說，許多名不見經傳，檯面上看不見、低調的台灣企業家，在各自產業崗位奮發向上，讓台灣在世界許多領域中，創造出相當了不起的成就。60多年前台灣農民透過出口一船船的香蕉，辛勞賺取外匯換來電視機、洗衣機；50多年前，台灣轉而透過家庭代工，在家裡組裝人造花，辛苦賺取一點寶貴外匯。

他指出，當時很難想像後續台灣發展高科技產業，如今蓬勃發展的晶圓、晶片產業傲視全球，這一連串台灣經濟的發展史歷歷在目。他期許大家持續努力，世界企業和台灣產業界結合，共創雙贏與多贏。（編輯：郭無患）1130522