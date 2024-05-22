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奧地利不認台灣國際駕照 外交部：持續爭取權利

2024/5/22 20:07（5/22 20:22 更新）
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台灣旅客無法持台灣國際駕照在奧地利臨時駕車。圖為舊版與新版台灣國際駕照。（中央社檔案照片）
台灣旅客無法持台灣國際駕照在奧地利臨時駕車。圖為舊版與新版台灣國際駕照。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）台灣旅客無法持台灣國際駕照在奧地利臨時駕車，外交部今天表示，已指示駐奧地利代表處持續接洽奧國政府，爭取民眾相關權利，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法持該證件在台灣駕車。

傳出有台灣旅客無法持台灣國際駕照在奧地利駕車，外交部回應媒體詢問前述議題時表示，外交部近日接獲民眾反映持台灣國際駕照無法在奧地利臨時駕車，外交部已指示駐奧地利代表處持續接洽奧國政府，爭取民眾相關權利。此外，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法持該證件在台灣駕車。

駐奧地利代表處在臉書發文表示，最近各界關心來奧地利玩是否可租車自駕問題，代表處向奧地利交通部洽詢有關台灣國際駕照在奧地利使用規定，獲答覆認為台灣國際駕照在奧地利並非有效，一般旅客無法在奧地利自駕。

駐奧地利代表處指出，為爭取民眾可在奧地利駕車，正在與奧地利外交部及交通部協商中，希望可趕快找出雙方互利的解決方案，也會在社群媒體及網站上隨時報告進度。（編輯：張均懋）1130522

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