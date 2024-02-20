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持台護照能否入境古巴 外交部：資訊不一籲暫緩前往

2024/2/20 13:03（2/20 13:13 更新）
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圖為古巴國旗。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）有僑胞日前持中華民國護照前往古巴遭拒，外交部今天表示，目前古巴沒有更新針對中華民國護照入境規定，各方資訊不一致，外交部將持續進行查證，呼籲民眾審慎考慮暫時停止前往古巴旅遊。

有加拿大台僑日前投訴，持合法簽證前往古巴旅遊，古巴機場境管官員看到他們拿台灣的護照，以「中國不承認台灣是國家」為由當場扣押護照，並將他們原機遣返回加拿大。

外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城今天出席外交部例行記者會，媒體提問目前古巴對於持台灣護照的規定有無改變，鄭力城說，古巴政府長期以來在政治層面對台灣並不算友善，迴避與台灣建立直接官方聯繫。

鄭力城表示，截至目前為止，古巴相關官方網站上針對中華民國護照入境的規定並沒有任何更新，外交部持續透過區域內所有駐館、經由不同管道多方查證，各方資訊不一致，外交部將持續進行查證。

鄭力城說，在資訊確認之前，基於保護國人的職責，現階段呼籲民眾仍應審慎考慮暫時停止前往古巴旅遊。

外交部日前指出，依據古巴政府規定，民眾持效期超過6個月的中華民國（台灣）護照及購買觀光卡者可入境，但也呼籲民眾，在古巴政府相關資訊仍未明朗前，暫緩前往古巴，或事前先洽查古巴政府官方網站或透過航空公司等管道確認入境規定。（編輯：翟思嘉）1130220

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