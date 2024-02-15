北韓兄弟之邦 古巴意外與南韓恢復邦交

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（中央社首爾14日綜合外電報導）南韓外交部今天意外宣布，將與古巴恢復邦交關係。自冷戰以來，基於共產主義意識形態，古巴一直是北韓的長年盟友，且是彼此的「兄弟國家」。

路透社報導，南韓外交部在聲明中指出，雙方聯合國（UN）代表已在紐約互致信函，同意建立大使級別外交關係。

此外，古巴今天也宣布與南韓建交。古巴外交部發表簡短聲明表示：「2024年2月14日，古巴與南韓建立了外交和領事關係。」

南韓與古巴政府曾於1949年建立外交關係，但十年後古巴前革命領袖斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）掌權，兩國於1959年斷交。

之後，古巴於1960年轉而與北韓建交。從此兩國共同的社會主義意識形態，以及皆對美國抱有敵意，將雙方聯繫在一起。

根據北韓官媒，北韓領導人金正恩曾稱已故的斐代爾．卡斯楚為「戰友」。2016年，斐代爾．卡斯楚逝世時，北韓曾舉行為期3天的官方哀悼活動。

根據韓聯社，古巴為北韓的共產主義「兄弟國家」，曾是唯一未與南韓建交的中南美洲國家。（譯者：陳正健）1130215