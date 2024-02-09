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金正恩：北韓若遇襲 將毫不猶豫「終結」南韓

2024/2/9 20:13
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（中央社首爾9日綜合外電報導）隨著兩韓關係近期陷入新低點，北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩揚言，若北韓遭到攻擊，平壤將毫不猶豫「終結」南韓。

法新社報導，擁有核武的北韓今年稍早宣告南韓為其「頭號敵人」，並關閉負責兩韓統一與聯繫的機構，還威脅說就算只有「0.001毫米」的領土遭到侵犯，就會發動戰爭。

路透社引述北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示，「若是敵人嘗試對我國動武，我們將會做出改變歷史的英勇決定，毫不猶豫使用我們所有超強力量來殲滅他們」。

他還說：「和平並非由乞求和協商交換而來。」

北韓中央通信社報導，金正恩是在參加一場紀念北韓建軍76週年的國防部活動中發表上述言論。

金正恩這番話，呼應北韓官媒1月報導他說，若是敵方挑釁，北韓軍隊應「消滅」對方，意指南韓與其盟邦美國。

北韓中央通信社今天發布的照片顯示，金正恩攜年少愛女金朱愛（譯音）一同出席這場活動。一些分析家認為，金朱愛正在培養成為金正恩的接班人。

南韓總統尹錫悅上週表示，在南韓4月舉行國會選舉之前，「不理性的」北韓政府很可能採取諸多挑釁動作，包括網路攻擊、無人機侵擾等。

南韓國防部長申源湜1月曾說，如果北韓發動戰爭，其政權將面臨終結。（譯者：侯姿瑩/核稿：張正芊）1130209

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