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尹錫悅訓令韓陸戰隊 若受挑釁「先行動、後稟報」

2024/2/10 22:26
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（中央社首爾10日綜合外電報導）隨著北韓威脅升級，南韓總統尹錫悅今天告訴韓國陸戰隊，如果受到挑釁，應該「先行動、後稟報」。

法新社報導，根據尹錫悅總統辦公室，他至前線視察南韓陸戰隊時表示：「如果敵軍挑釁我們，應該服膺『先行動、後稟報』原則，毫不猶豫展開果斷而強烈的回應，以完全粉碎敵方意志。」

尹錫悅今天在農曆新年期間，也視察了多管火箭系統部隊，並強調「必須做好萬全準備以立即回應敵方挑釁」。

北韓領導人金正恩昨天重申，如果北韓受到攻擊，平壤當局會毫不遲疑「毀滅」南韓，並稱首爾是北韓「最危險的首要敵國及不變的勁敵」。

核武國家北韓今年宣告南韓是其「主要敵人」，關閉致力兩韓統一及民間交流的組織，並揚言領土「就算只被侵犯0.001公釐」也會開戰。

鷹派的尹錫悅2022年上台以後，加強和美國、日本的防務合作，包括擴大聯合軍演以對抗平壤不斷加劇的威脅。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130210

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