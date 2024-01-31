尹錫悅憂北韓介選 下令強化自由民主價值安保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾31日專電）南韓總統尹錫悅今天就北韓不斷挑釁行動表示，北韓為維持世襲政權不擇手段，可能介入4月國會大選，影響南韓自由民主政治，除實體防衛安保外，須強化「價值安保」重要性。

尹錫悅今天主持第57次中央統合防衛會議時做以上表示。這次會議在去年時隔7年召開後，連續第2年舉行，是為因應敵方滲入、挑釁等國防威脅，召集民、官、軍、警方主要人員共同盤點國防現狀的會議。

韓聯社報導，尹錫悅在會中指出，北韓政權是全世界唯一一個將預防性使用核武程序法制化的「非理性集團」，為維持世襲政權不擇手段，今年初始就接連不斷挑釁，並將南韓正式視為主要敵人，「是反民主、反統一的行為，也是走上歷史回頭路的挑釁與威脅」。

北韓領導人金正恩去年底在勞動黨全體大會時，不再將兩韓稱為同一民族，而是「敵對交戰國」，將南韓定位為主要敵人，可以看出對南韓的立場更加強硬。

尹錫悅說，南韓國會大選作為國家自由民主政治系統核心至關重要，北韓政權在過去70年間持續嘗試使南韓的民主政治崩潰，在南韓辦理選舉的重要政治活動時，進行干擾社會輿論的各種心理戰與挑釁行動，今年預期同樣會利用邊境挑釁、假新聞、網路攻擊等方式介選。

「國家安保不只是守護國土與國民安全等概念，也包括維持自由民主系統的價值性概念」，尹錫悅強調，面對安保威脅，除傳統軍事國防外，透過民、官、軍、警合作，強化守護自由民主的「價值安保」也相當重要。

尤其現今民生活動多與網路連結，尹錫悅也要求相關單位討論有效方案，以預防針對國家核心基礎建設的網路攻擊、假新聞煽動等，對國家機能及社會民生影響重大的威脅。（編輯：張芷瑄）1130131