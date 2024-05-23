中共對台軍演 盧秀燕：引發戰爭風險不應該也不智

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）中共展開對台軍演，台中市長盧秀燕今天說，兩岸和平是兩岸人民共同心聲，有賴兩岸領導人智慧及善意；以牙還牙、以暴制暴，引發戰爭風險，是不應該，也是不智。

中共解放軍表示，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨台中市議員劉士州關心，中共宣布今、明兩天環台軍演議題。

對此，盧秀燕表示，兩岸和平是兩岸人民共同心聲，有賴兩岸領導人的智慧及善意；以牙還牙、以暴制暴，引發戰爭風險，是不應該，也是不智的。（編輯：陳仁華）1130523