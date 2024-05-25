本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
願榮光歸香港被發行商下架 Spotify搜不到、KKBOX無法播放
首頁 / 政治

台灣關係法45週年 亞特蘭大駐處體驗日拉近台美距離

2024/5/25 12:07（5/25 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐亞特蘭大辦事處24日舉辦「探索台灣：亞特蘭大一日體驗」活動，透過道地美食及文化活動讓當地民眾更了解台灣。（駐亞特蘭大辦事處提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 113年5月25日
駐亞特蘭大辦事處24日舉辦「探索台灣：亞特蘭大一日體驗」活動，透過道地美食及文化活動讓當地民眾更了解台灣。（駐亞特蘭大辦事處提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 113年5月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓24日專電）為讓美國民眾了解台灣關係法如何成為台美深厚關係的推手，駐亞特蘭大辦事處今天舉辦「探索台灣：亞特蘭大一日體驗」活動，邀請美國民眾欣賞來自宜蘭的偶戲團表演，及品嚐道地台灣飲食。

駐亞特蘭大辦事處今天發布新聞稿表示，駐處從眾多報名者挑選出的14名成員背景多元，包括高階主管、工業設計師、律師、青年學子和廚師等就台美關係進行意見交換。

辦事處指出，參與民眾也品嚐三杯雞、客家小炒、肉圓、基隆夜市三明治、鳳梨酥、台啤等道地台灣飲食，並聽取曾經訪台及在美經營有成的台美各界人士分享經驗。

文化體驗方面，民眾在亞特蘭大中文學校上實用的基礎中文課，並學習用書法在春聯寫上「友好」、「自由」、「和平」及「平安」等字。晚間則在全美規模最大的「亞特蘭大偶戲藝術中心」舉辦的歡迎酒會中，見證台灣捐贈台灣舞獅給館方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他們接著欣賞來自台灣宜蘭的「無獨有偶工作室劇團」木偶劇表演。南韓、秘魯等總領事夫婦及瓜地馬拉副領事等政要也帶小孩出席欣賞。

駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍表示，台灣關係法不僅是台美各項合作的基石，更為台美文化交流打下了堅實的基礎，此次活動讓當地居民近距離體驗台灣文化和美食，趣味橫生，更容易促進雙方友誼與互相認識，未來將持續舉辦類似活動，讓更多美國民眾看見台灣。（編輯：陳慧萍）1130525

#台灣
#台灣關係法
#美國
#王翼龍
王翼龍
台灣關係法45週年 美國喬治亞州議會歡慶美喬治亞州眾議會決議文 肯定台美合作進展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.55
更多編輯台推薦新聞：