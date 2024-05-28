立院職權修法三讀 民團將6方案遍地開花抵制

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（中央社記者黎建忠台北28日電）立法院今天下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，立法院外抗議團體經濟民主連合召集人賴中強指出，針對粗暴不符合程序正義且明顯違憲的法律，合辦團體將提出6個方案。

立法院下午三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，規範不得反質詢，被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

在立法院場外抗議國會職權修法的民眾持續增加，民間團體宣布，截至晚間7時，抗議人數已經突破1.5萬人，人潮蔓延至中山南路上，仍有不少民眾持續湧入。

賴中強指出，反國會濫權行動的合辦團體今天提出6個方案，其中3個是針對政府，3個是公民團體自己要執行的計畫。

賴中強提到，對政府的3個方案，第1、要求行政院覆議；第2、要呼籲行政院及民進黨立院黨團，就法律違憲的地方盡快申請釋憲；第3、要求與立法院長韓國瑜見面對話，不希望這樣違背程序正義，沒收民眾討論或只有3分鐘討論的民主成為國會常態，希望院長能夠維護台灣的民主，而不是這樣粗暴的多數暴力。

至於民間公民團體的自覺，他說，第1、呼籲進行草根的民主對話，就是台灣各地公民團體，在國民黨立委的選區舉辦社區座談會，讓當地選民知道這個法律有多離譜。

第2、為了組織化，將成立台灣公民陣線新北工作團隊；第3、台灣公民陣線將和新北公民團體以及幾個公民小黨，到新北市國民黨立委的選區去辦社區座談會，讓選民看清楚國會如何濫權，希望能在下一階段覆議時影響投票意向。（編輯：陳清芳）1130528