立院職權修法三讀 民團傳遞大型氣球表達訴求

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（中央社記者余曉涵、黃麗芸台北28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，立法院外抗議民眾將寫著「公民捍衛民主」、「重啟社會對話」的大型氣球，用接力方式傳遞到立法院前，也預告下週將拜會行政院長卓榮泰等人。

立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，被質詢人若有藐視國會行為，可處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。此外，邀請總統至立法院進行國情報告，除要常態化進行，對於立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。

北市濟南路、青島東路的抗議現場，湧進上萬人表達訴求，民眾不斷高喊「反黑箱」、「反擴權」、「韓國瑜下台」、「傅崐萁下台」等口號。在立法院三讀過後，2個舞台區域的抗議民眾把寫著「公民捍衛民主」、「重啟社會對話」的大型氣球，接力傳遞到立法院前，表達這次行動訴求。

立法院場外抗議的主辦單位呼籲全台民眾發揮草根民主精神，積極參與、施壓濫權立委，下週也將拜訪行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與立法院民進黨團。

經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，會先要求行政院提出覆議，讓立法院有重新檢討、議決的空間，這段時間也可以讓雙方充分溝通討論。

賴中強表示，案中多項條文存在明顯的違憲疑慮，呼籲行政院及民進黨進行憲法訴訟。

賴中強也宣布，將推動「草根民主對話」，呼籲各地公民團體與自主公民在國民黨立委的選區舉辦社區座談，揭露國會濫權法案的所有內容以及其對權力分立和台灣民主的傷害。

賴中強說，將製作培訓教材、懶人包，並提供種子講師培訓，協助民眾深入了解法案真相，並在覆議案表決時對選區立委施加壓力。

賴中強表示，台灣公民陣線將前進新北市展開社會對話，組織成立新北工作隊，聯合在地青年組織、公民組織及本土小黨，共同針對新北市國民黨立委選區展開「反國會案濫權：新北領航社會對話」行動。（編輯：張雅淨）1130528