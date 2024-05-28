立院職權修法三讀 賴中強：現階段首要先提覆議

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（中央社記者黃麗芸、余曉涵台北28日電）立法院會今天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，經濟民主連合智庫召集人賴中強晚間表示，現階段將先要求行政院提覆議，目前暫未進入公民複決和罷免行動。

為抗議立法院黑箱程序，多個民團和聲援民眾今天湧進立院周邊濟南路、青島東路抗議，在立法院三讀過後，現場紛紛高喊「（立法院長）韓國瑜下台」。

場外主辦單位經民連召集人賴中強晚間接受媒體聯訪時表示，立法院今天已完成職權行使法三讀，對於這種粗暴、不符合程序正義而通過明顯違憲的法律，反國會濫權行動合辦團提出6個行動方案。

首先，公民團體要求行政院提出覆議；其次，呼籲行政院及民進黨立法院黨團就修法違憲部分，聲請釋憲；第三，要求與立法院長韓國瑜見面、對話，不希望這種違背程序正義、沒收民主討論，「只有3分鐘討論的民主，成為國會的新常態」，希望韓國瑜能維護台灣民主，而非粗暴的多數暴力。

以及，公民行動將推動「草根民主對話」，呼籲各地公民團體與自主公民到國民黨立委的選區舉辦社區座談，讓地方選民知道國會濫權法案有多離譜；為了組織化，也成立台灣公民陣線新北工作隊；最後，台灣公民陣線、新北市公民團體和本土小黨將發起「前進新北、社會對話」行動，到新北市國民黨立委選區舉辦社區對談，說明法案問題。

賴中強提到，修法法案破壞權力分立，創造個別立委即可行使調查權，違反憲法規定，且變相要求總統接受立法院質詢；另外，立委的超級質詢權將迫使官員提供人民資料給立委，但卻缺乏配套的秘密保護制度、隱私保護制度和營業秘密保護制度。

他認為，國會調查權相關規範，將私部門也列為調查對象，但相關發動程序卻非常不明確，對人民權益有相當大的不確定性和危害。

媒體追問提出覆議後的效應為何，以及是否也會盡快和藍、白黨團對話。賴中強表示，根據憲法增修條文相關規定，行政院若認為立法院通過的法律窒礙難行時，可提出覆議；另根據立法院職權行使法，可全部覆議或部分覆議。

賴中強說，以這次修法法案來看，確實有必要由行政院提出覆議，但這並非是要升高朝野對立，而是要補足先前民主討論不足，因為藍、白修法版本究竟有何問題，許多人是到最後一刻才知道，重新提出覆議是要讓國會濫權法案有重新檢視機會。同時，也絕對不排除擴大對話對象，若藍、白黨團願意見面，都很樂意。

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賴中強提到，目前現階段先要求覆議行動，並到各個選區說服選民，施加壓力以改變立委投票傾向；但若修法法案真的通過的話，就是看釋憲結果；若釋憲仍不通，那在民主體制上仍有公民複決和罷免的方式，不過目前仍無此計畫，將先視覆議結果，再決定下一步行動為何。

他認為，若立委們仍一意孤行，不傾聽人民心聲，那不需等公民團體發動，各地自主公民都會採取相關行動。（編輯：張銘坤）1130528