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陳駿季憂藐視國會罪不利政策說明 盼給充足時間回答

2024/5/29 10:24（5/29 11:20 更新）
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（中央社記者楊淑閔台北29日電）立法院三讀修正通過立法院職權行使法，農業部長陳駿季今天表示，對農業部比較重要是藐視國會議題，因沒有定義，可能無法順利解釋政策、澄清訊息，希望能給部會充分時間解釋與回答。

立法院經濟委員會今天邀請農業部長陳駿季率幕僚進行業務報告並備質詢，陳駿季接受媒體聯訪時，就立法院三讀修正通過立法院職權行使法，表達憂心與提建議。

陳駿季指出，立法院職權行使法三讀通過，對農業部比較重要的是藐視國會議題，他個人、部會官員到立法院接受質詢，會針對事實就政策內容做出回應、對外界錯誤訊息澄清，但是因為藐視國會沒有定義，未來回答時可能導致無法順利解釋政策、澄清外界的訊息。

他指出，農業部是行政團隊的一員，也會堅守作為行政院部會的尊嚴，希望未來立法院的互動要更順利，讓人民有知的權利，透過立委對問題的提問，讓部會有充分時間做相關解釋跟回答，對全民才有比較大的幫助。

立法院會今天28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，被質詢人若有藐視國會行為，可處新台幣2萬元以上、20萬元以下罰鍰。（編輯：李亨山）1130529

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陳駿季
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