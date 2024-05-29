大武崙沙灘10年奪36命 監委要查是否權責分工不清

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（中央社記者陳俊華台北29日電）監委葉大華今天說，近10年共36人命喪基隆市大武崙沙灘，但基隆市政府、交通部觀光署認為，大武崙沙灘及水域等區域非其管理，是否涉權責分工不清與管制措施未當，已申請自動調查。

監察委員葉大華、林郁容、蔡崇義透過新聞稿表示，大武崙沙灘是基隆市政府為防止突堤效應所引起的沙灘流失，以及路基掏空情形繼續惡化，經專家評估後提出改善方法，因此在民國94年填沙養灘而成。

監委指出，大武崙沙灘屬開放型場域，據相關統計資料指出，近10年已36人喪命，原因都是溺水，112年8月12日發生一天3人接續溺斃意外事件備受矚目。

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監委說，但基隆市政府、交通部觀光署認為，大武崙沙灘及水域等區域非其管理，疑涉權責不清，且對於逾越紅色警戒線者無相關法令規定與裁罰，這些情形都攸關遊客生命安全，已申請自動調查。

監委表示，台灣是海島國家，擁有豐富海洋資源，為打造成生態、安全、繁榮的優質海洋國家，行政院推出「向海致敬」政策。現正逐步進入夏季，戲水人潮眾多，呼籲民眾切勿忽略開放性水域的危險性，權責管理機關更應注意曾發生溺斃事件水域的遊憩安全管理，避免悲劇再次發生。（編輯：蘇志宗）1130529