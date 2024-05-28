基隆大武崙沙灘 市府研議增設警戒線分區管理

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市大武崙沙灘去年發生1日3死事件，暑假將至安全問題引起關注，市府今天表示，救生員會在6月1日起進駐，另研擬增設警戒線分區管理，讓有限救生員人力能更聚焦戒護範圍。

大武崙沙灘去年8月12日接連發生3起溺水意外，造成3人死亡，意外發生後，市府一度封閉沙灘檢討相關管制措施，並將現場海域浮球警戒線從高潮線起算90公尺處拉近至55公尺處後重新開放。

基隆市議會議長童子瑋和民進黨基隆市議員吳驊珈，下午邀請市府產業發展處、救生團體和里長到場會勘，有商家反映警戒線內縮後，退潮時水位很淺，根本沒辦法戲水，遊客不來，商家生意連帶受到影響，建議市府將警戒線往外拉，才會有人潮。

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基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀表示，去年事件發生後，市府已加強監視系統，輔助人力視角不足問題，並增設廣播系統，提醒遊客安全，也已設置警告標誌和指示牌，6月至10月旺季，市府也會委外配置平日2名及假日4名救生員戒護遊客安全。

至於警戒線部分，蔡馥嚀指出，市府已有條件放寬，只要遊客穿著救生衣就可越過警戒線，也能避免遊客都在同一區域遊憩，未來也會與救生團體等單位研議，增設1條至2條警戒線分區管理，針對不同水域遊憩能力遊客分級戒護，讓有限的救生員人力能更聚焦戒護遊客安全。（編輯：李錫璋）1130528