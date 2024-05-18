基隆軍港戰技館 議長童子瑋籲適度開放市民使用

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）位於基隆港西15碼頭的戰技館預計下半年完工後交付海軍131艦隊，館內設有室內游泳池等設施，基隆市議會議長童子瑋參訪後建議，在不影響海軍前提下，可開放市民使用。

童子瑋今天發布新聞稿指出，戰技館共3樓層，1樓為室內50公尺長的游泳池，2樓有籃球場、羽球場，3樓有400公尺室內跑道，整體空間規劃寬敞明亮，運動時一旁就是可以眺望海景的大片帷幕玻璃。

他表示，日前參訪戰技館後，對於館內擁有完善運動設施驚艷不已，基隆市區空間狹隘氣候多雨，且有港口分割東西岸，市民對於室內運動需求難以滿足，戰技館正好能補足西岸地區相對欠缺的運動設施資源。

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童子瑋說，在保障官兵體技能完整訓練前提下，盼讓戰技館發揮最大公共利益價值，開放市民共享戰技館，未來戰技館也能舉辦全國級、全市級體育賽事，讓基隆能多個新穎、安全的場地選擇。

他指出，他會作為地方與國防部間的橋梁，針對包含開放時段、收費與管制方式等多方面溝通，希望可以凝聚共識，促成一座象徵基隆市與國軍和諧共榮的運動中心。（編輯：戴光育）1130518