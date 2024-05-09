基隆首座寵物公園開幕 市府評估設室內寵物空間

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆市府盤點可用空間，擇定在暖暖運動公園打造首座友善寵物「暖暖寵物公園」今天開幕，基隆市長謝國樑說，市府正評估建置第2座寵物公園和室內寵物空間，打造更完善環境供毛小孩玩樂。

謝國樑致詞表示，暖暖寵物公園是基隆市第1座友善寵物空間，結合暖暖運動公園內多元休閒和娛樂設施，讓民眾能與毛小孩玩樂。市府現正評估建置第2座寵物公園和室內寵物空間，期盼大家一起努力，將毛小孩玩樂環境打造更加完善。

謝國樑說，近日發生垃圾車輾斃狗事件，他感到非常難過，他7日晚間得知這件事就交代基隆市警察局務必偵辦到底，「傷害毛小孩，就如同傷害我們的孩子」，他已責成相關單位勿枉勿縱，以最嚴肅態度處理，並加強宣導，杜絕類似事件再度發生。

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基隆市議會議長童子瑋致詞說，現今家庭飼養毛小孩比例越來越高，暖暖寵物公園是基隆首座寵物公園，基隆要成為友善寵物城市仍須努力，建議市府未來在市中心、中正公園、八斗子、外木山等地，都能建置寵物空間。

市府產業發展處表示，園內設施考量運動休閒民眾、飼主及寵物需求，依現況地形分別設置約180坪「大犬區」和140坪「小犬區」，設有安全圍籬、雙重門出入口，還有寬廣草皮及波浪棧道等遊憩設施，可供毛小孩盡情奔跑玩耍，更設置沖洗台，讓毛小孩玩耍後，飼主能就近為毛小孩清洗。（編輯：張銘坤）1130509