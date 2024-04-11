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基隆崁仔頂3棟大樓嚴重受損 童子瑋提異地重建

2024/4/11 16:50（4/11 16:56 更新）
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基隆崁仔頂的明德、至善、親民大樓在0403地震過後嚴重受損，基隆市議長童子瑋（中）11日會勘後表示，若最後決定朝向都更方向發展，建議補償居民後拆除建物，選擇其他地點重建，也能重現旭川河、崁仔頂的歷史意義。中央社記者王朝鈺攝 113年4月11日
基隆崁仔頂的明德、至善、親民大樓在0403地震過後嚴重受損，基隆市議長童子瑋（中）11日會勘後表示，若最後決定朝向都更方向發展，建議補償居民後拆除建物，選擇其他地點重建，也能重現旭川河、崁仔頂的歷史意義。中央社記者王朝鈺攝 113年4月11日
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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）位於基隆崁仔頂的明德、至善、親民大樓已有44歷史，地震過後受損嚴重，基隆市議會議長童子瑋今天說，若最後決定朝向都更方向發展，建議拆除後選擇其他地點重建。

位在基隆市崁仔頂的明德、至善、親民大樓於民國69年完工，4月3日地震過後，建物出現嚴重龜裂，尤其是連接大樓2處空橋牆壁甚至可由內部看到外面，階梯也出現拳頭大小間隙，民眾經過提心吊膽。

童子瑋今天前往會勘後表示，這次地震造成3棟大樓多處鋼筋裸露，400多戶居民人心惶惶，市府應保障市民居住安全，立即介入加強受損建物補強，並評估建物結構，如果有必要拆遷，也要先找到中繼宅，讓住戶安心居住。

童子瑋表示，興建這3棟大樓有過去的時空背景因素，若最後決定朝向都更方向發展，建議補償居民後拆除建物，選擇其他地點重建，也能重現旭川河、崁仔頂的歷史意義。

結構技師張眾佳指出，這3棟大樓建於民國60餘年，當年耐震設計規劃已不符合現今法規要求，今天勘查後發現許多混凝土剝落、鋼筋外露，甚至沒有設置伸縮縫，建議進一步鑑定耐震度，待鑑定報告出爐後，再討論要拆除或補強。

基隆市政府都市發展處副處長謝旻成說，這3棟大樓結構必須經過2個技師公會鑑定後，才會判定是否列入黃單或紅單。（編輯：方沛清）1130411

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