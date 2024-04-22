基隆東和大樓龜裂傾斜加劇 童子瑋籲異地重建

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市東和大樓位於南榮河上方，已有60多年歷史，3日強震過後大樓龜裂更加嚴重且房屋明顯傾斜，基隆市議會議長童子瑋今天邀集市府等單位會勘，童子瑋建議應異地重建大樓。

位於基隆市仁五路的東和大樓興建於1960年，內共有近百戶，大樓下方是南榮河，當初規劃為2層樓建物，之後陸續往上增建，但下方支撐梁柱疑因無法支撐重量，使得地基逐漸下陷。

童子瑋下午與基隆市政府都市發展處使用管理科代理科長高浚圻等單位人員前往東和大樓會勘，並進入其中一戶2樓屋內查看。

童子瑋指出，由於房屋傾斜嚴重，進入屋內後立即感到頭暈，膠帶放在客廳地板可見膠帶逐漸往屋外滾去，廁所牆壁也出現對角線狀龜裂，廚房窗戶及大門嚴重變形無法正常開關。

住戶趙姓女子表示，當初花費新台幣300萬元購買這間房子，先前地震屋內已出現裂痕，4月3日花蓮強震過後更加嚴重，不僅房屋傾斜，連門都很難正常開關，「看到這樣我都不敢住了」，全家已搬到宜蘭，希望市府能幫忙住戶。

童子瑋指出，基隆腹地狹小，早期很多建物都蓋在河道上，若發生震央在基隆的大地震，類似東和大樓的老舊建物絕對無法承受，呼籲市府全面檢視河道上所有建築物結構。

他表示，另從長遠規劃，建議市府尋找適合公有土地興建中繼宅安置住戶，並建議東和大樓應異地重建，絕對不能於河道上方再蓋大樓。

高浚圻指出，住戶若擔心居住安全，建議向第三方相關公會申請建物耐震能力評估，相關評估每棟最高可補助新台幣1萬5000元；後續若須補強建物，市府也會協助向中央爭取最高補助450萬元。（編輯：戴光育）1130422