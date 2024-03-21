明道大學最後校慶 校友號召23日典藏回憶

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（中央社記者鄭維真彰化縣21日電）明道大學今年7月31日正式退場，本月23日將舉行最後一次校慶，眾多校友在網路號召返校齊聚，校方當天會開啟第1屆畢業生埋下的「世代錦囊」，象徵典藏回憶、攜手前行。

學校指出，民國90年明道管理學院創校，96年改名明道大學，第1屆畢業生於94年在校內埋下「世代錦囊」，裡面包括畢業生寫給自己的信、校史文件等，並相約25年後開啟。

不過，受少子化衝擊，明道大學從112學年度起停招，今年7月31日退場，本月23日為23週年校慶，也是最後一次校慶，學校等不及在約定的115年錦囊開啟日程就要停辦，因此校方安排本週六校慶打開別具傳承意義的「世代錦囊」。

為了迎接校慶活動，學生近日勤練樂器、舞蹈等表演內容，餐旅管理學系當天更要以所學專長「辦桌」宴請校友和師生。

一名學校職員向中央社表示，許多師生一開始不能接受學校要停辦，現在幾乎都以祝福的心態看待。眾多校友近期紛紛在網路上號召校慶返校，盼昔日師生齊聚，反應相當熱絡。

校方告訴中央社記者，目前學校老師約60人、職員約50人，學生則有600多人，已陸續媒介安置轉校。（編輯：謝雅竹）1130321