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高雄女晨泳疑遭浪犬追逐溺水 市府將加強捕捉

2024/5/22 17:21（5/22 17:31 更新）
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高雄市李姓女子22日清晨到永安區興達路興達巷玄德宮後方海域游泳，疑遭附近流浪犬下水追逐，造成李女驚嚇後溺水昏迷，所幸搶救後已恢復意識，後續已通報動保單位協助查處意外發生原因。（高雄市政府警察局岡山分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月22日
高雄市李姓女子22日清晨到永安區興達路興達巷玄德宮後方海域游泳，疑遭附近流浪犬下水追逐，造成李女驚嚇後溺水昏迷，所幸搶救後已恢復意識，後續已通報動保單位協助查處意外發生原因。（高雄市政府警察局岡山分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年5月22日
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（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄22日電）李姓女子今天到高雄市永安區興達路海灘晨泳，疑遭附近流浪犬追逐致驚嚇後溺水昏迷，經救護人員送醫已恢復意識，目前住院觀察中；農業局表示，會持續加強捕捉並安置。

高雄市政府警察局岡山分局表示，年約63歲李女到永安區興達路興達巷玄德宮後方海域游泳，上午7時44分疑遭附近流浪犬下水追逐。

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警方指出，意外造成李女驚嚇後溺水、手臂上有傷口，救護人員到場時一度昏迷並被民眾拉上岸，經送醫搶救後恢復意識，生命跡象穩定，另外因肺部有積水，仍住院觀察中。後續將通報動保單位協助查處意外發生原因。

高雄市政府農業局表示，動物保護處獲報後派員至現場，大範圍搜索該處海灘發現5隻流浪犬警覺性極高，只要人多或有異聲就會逃跑，考量海灘範圍廣大，會持續加強捕捉並安置，呼籲民眾若在公共區域遭遇流浪犬產生問題，請打市府1999或1959專線尋求協助。（編輯：黃世雅）1130522

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