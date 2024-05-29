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國會職權修法三讀 陳其邁盼傾聽民意修正

2024/5/29 11:44
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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）立法院昨天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文等案，高雄市長陳其邁今天表示，程序不正義令人遺憾，法案恐涉及違憲，他支持行政院提覆議，也盼國會傾聽民意適時修正。

立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法等案，明定被質詢人藐視國會最高罰新台幣20萬元等關鍵條文。行政院長卓榮泰說，將會在收到立法院三讀通過的條文後，研議依憲法增修條文所定程序移請立法院覆議。

對此，陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪表示，立法院三讀通過的法案恐涉及違反憲法權力分立原則，也涉及違背大法官釋字第585號解釋文的意旨，他支持行政院提出覆議，也希望國會審酌民意，了解大家對國會擴權的疑慮。

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陳其邁說，國民黨顯然擴張第585號解釋文，有違憲疑慮，且最大爭議是沒有討論，理論上這類重大法案應從委員會開始逐條實質討論，二讀更深入討論，三讀進行合憲性審查，結果都沒有。

陳其邁說，過去立法院雖然有抗爭、有不同意見、有議事杯葛，但都仍符合程序進行，「這次整個將程序正義拿掉，真的是非常令人遺憾，希望國會袞袞諸公，要再好好審議，聽見民意，適時再修正」。（編輯：郭諭儒）1130529

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